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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАДЦ Украины поддержал ряд стран об отстранении России от всех международных соревнований

НАДЦ Украины поддержал ряд стран об отстранении России от всех международных соревнований

Киев • УНН

 • 14161 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Национальный антидопинговый центр Украины присоединился к требованиям 19 национальных антидопинговых организаций стран Европы и мира по наказанию спортсменов России из-за употребления запрещенных веществ, передает УНН со ссылкой на Минмолодьспорта.

"Минмолодежьспорта и Национальный антидопинговый центр Украины категорически осуждают грубое и шокирующее нарушение международных антидопинговых правил, принципов честной игры, моральных и этических норм спорта, которые осуществляются Россией на государственном уровне", - отметил министр Игорь Жданов.

НАДЦ Украины и еще 19 национальных антидопинговых организаций требуют:
- Отстранение спортивных организаций России от всех международных соревнований;
- Объявление моратория на проведение любых международных соревнований на территории РФ в будущем
- Отмена уже назначенных международных соревнований на территории России.

Соответствующее письмо НАДЦ Украины направил в международный институт Национальных антидопинговых организаций (иНАДО).

Сообщается, что данное обращение уже поддержали ряд национальных антидопинговых организаций: Австрии, Бельгии (Фламандского региона), Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Южной Африки, Польши, Словении, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии , Швеции и Японии.

Добавим также, такое коллективное обращение было сделано по итогам специального саммита Национальных антидопинговых организаций, который недавно прошел в городе Дублин. Это реакция на отчет WADA и господина МакЛарена по расследованию фактов системного государственного содействия использованию допинга в российском спорте.

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