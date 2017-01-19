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НАДЦ України підтримав низку країн щодо відсторонення Росії від усіх міжнародних змагань

Київ • УНН

 • 14162 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Національний антидопінговий центр України приєднався до вимог 19 національних антидопінгових організацій країн Європи та світу щодо покарання спортсменів Росії через вживання заборонених речовин, передає УНН з посиланням на Мінмолодьспорту.

"Мінмолодьспорту та Національний антидопінговий центр України категорично засуджують грубе та шокуюче порушення міжнародних антидопінгових правил, принципів чесної гри, моральних та етичних норм спорту, які здійснюються Росією на державному рівні", - наголосив Міністр Ігор Жданов.

НАДЦ України та ще 19 національних антидопінгових організацій вимагають:
- відсторонення спортивних організацій Росії від усіх міжнародних змагань;
- оголошення мораторію на проведення будь-яких міжнародних змагань на території РФ у майбутньому;
- відміни вже призначених міжнародних змагань на території Росії.

Відповідного листа НАДЦ України направив до міжнародного інституту Національних антидопінгових організацій (іНАДО).

Повідомляється, що дане звернення вже підтримали ряд національних антидопінгових організацій: Австрії, Бельгії (Фламандського регіону), Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Південної Африки, Польщі, Словенії, США, Фінляндії, Франції, Хорватії, Швейцарії, Швеції та Японії.

Додамо також, таке колективне звернення було зроблено за підсумками спеціального саміту Національних антидопінгових організацій, який нещодавно пройшов у місті Дублін. Це реакція на звіт WADA і пана МакЛарена щодо розслідування фактів системного державного сприяння використанню допінгу в російському спорті.

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