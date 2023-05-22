Слишком дорого: люди критикуют Олимпиаду-2024 в Париже из-за завышенных цен на билеты

Детали

Второй этап продаж билетов начался 11 мая, и было доступно около 1,5 миллионов отдельных билетов, после того, как на первом этапе было продано более трех миллионов в виде пакетов с несколькими событиями.

По словам организаторов, продажа была быстрой: две трети последней партии были раскуплены в первый же день.

Билеты на финал среди мужчин по дзюдо в супертяжелом весе, в котором, как ожидается, примет участие трехкратный олимпийский чемпион Франции Тедди Ринер, были распроданы за два часа.

"Честно говоря, все началось очень, даже слишком. Это является доказательством огромного энтузиазма", — заявили в оргкомитете.

Но, как и на первом этапе, раздавались громкие протесты, особенно в социальных сетях, по поводу того, что непомерные цены противоречат "Играм для всех", обещанным организаторами.

Из обещанного одного миллиона мест по 24 евро (26 долларов США), самой низкой цене для Олимпийских игр следующего года, почти 150 000 были выставлены на продажу на втором этапе. Но поскольку эти билеты были проданы первыми, потенциальные покупатели быстро столкнулись со значительно более высокими ценами.

Через три дня после старта второго этапа любителям спорта предлагались билеты по 690 и даже 980 евро на полуфиналы по легкой атлетике и до 2700 евро на церемонию открытия.

По мнению эксперта по спортивной политике Дэвида Ройзена, в прибыльном мире современного спорта Игр для всех "не существует".

"Финал Лиги чемпионов, Олимпийские игры - это события, зарезервированные для финансовой элиты", — сказал Ройзен AFP.

"Было бы ошибкой поднимать вопрос о проведении Игр для всех".