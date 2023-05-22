Слишком дорого: люди критикуют Олимпиаду-2024 в Париже из-за завышенных цен на билеты

ukru
19:26 • 44858 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103382 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 106883 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107119 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101413 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94187 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110088 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131298 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170825 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201970 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 64568 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 39159 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 34131 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 43192 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 21633 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170825 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 201970 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143825 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150359 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186855 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 64568 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103561 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120584 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156284 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163162 просмотра
Актуальное
Слишком дорого: люди критикуют Олимпиаду-2024 в Париже из-за завышенных цен на билеты

Слишком дорого: люди критикуют Олимпиаду-2024 в Париже из-за завышенных цен на билеты

Киев • УНН

 • 1047324 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Спортсмены присоединились к шумихе критики относительно высокой стоимости билетов на Олимпийские игры 2024 года в Париже, которую осудили как подрыв обещаний организаторов о проведении Игр, доступных для всех, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Второй этап продаж билетов начался 11 мая, и было доступно около 1,5 миллионов отдельных билетов, после того, как на первом этапе было продано более трех миллионов в виде пакетов с несколькими событиями.

По словам организаторов, продажа была быстрой: две трети последней партии были раскуплены в первый же день.

Билеты на финал среди мужчин по дзюдо в супертяжелом весе, в котором, как ожидается, примет участие трехкратный олимпийский чемпион Франции Тедди Ринер, были распроданы за два часа.

"Честно говоря, все началось очень, даже слишком. Это является доказательством огромного энтузиазма", — заявили в оргкомитете.

Но, как и на первом этапе, раздавались громкие протесты, особенно в социальных сетях, по поводу того, что непомерные цены противоречат "Играм для всех", обещанным организаторами.

Из обещанного одного миллиона мест по 24 евро (26 долларов США), самой низкой цене для Олимпийских игр следующего года, почти 150 000 были выставлены на продажу на втором этапе. Но поскольку эти билеты были проданы первыми, потенциальные покупатели быстро столкнулись со значительно более высокими ценами.

Через три дня после старта второго этапа любителям спорта предлагались билеты по 690 и даже 980 евро на полуфиналы по легкой атлетике и до 2700 евро на церемонию открытия.

По мнению эксперта по спортивной политике Дэвида Ройзена, в прибыльном мире современного спорта Игр для всех "не существует".

"Финал Лиги чемпионов, Олимпийские игры - это события, зарезервированные для финансовой элиты", — сказал Ройзен AFP.

"Было бы ошибкой поднимать вопрос о проведении Игр для всех".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы