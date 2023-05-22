Надто дорого: люди критикують Олімпіаду-2024 у Парижі через завищені ціни на квитки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Спортсмени приєдналися до галасу критики щодо високої вартості квитків на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі, яку засудили як підрив обіцянок організаторів про проведення Ігор, доступних для всіх, передає УНН з посиланням на AFP.
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Другий етап продажів квитків розпочався 11 травня, і було доступно близько 1,5 мільйонів окремих квитків, після того, як на першому етапі було продано понад три мільйони у вигляді пакетів з кількома подіями.
За словами організаторів, продаж був швидким: дві третини останньої партії було розкуплено першого ж дня.
Квитки на фінал серед чоловіків з дзюдо у надважкій вазі, в якій, як очікується, візьме участь триразовий олімпійський чемпіон Франції Тедді Рінер, було розпродано за дві години.
"Чесно кажучи, все почалося дуже, навіть занадто. Це є доказом величезного ентузіазму", — заявили в оргкомітеті.
Але, як і на першому етапі, лунали гучні протести, особливо у соціальних мережах, з приводу того, що непомірні ціни суперечать "Іграм для всіх", обіцяними організаторами.
З обіцяного одного мільйона місць по 24 євро (26 доларів США), найнижчою ціною для Олімпійських ігор наступного року, майже 150 000 було виставлено на продаж на другому етапі. Але оскільки ці квитки були продані першими, потенційні покупці швидко зіткнулися зі значно вищими цінами.
Через три дні після старту другого етапу любителям спорту пропонувалися квитки по 690 та навіть 980 євро на півфінали з легкої атлетики та до 2700 євро на церемонію відкриття.
На думку експерта зі спортивної політики Девіда Ройзена, у прибутковому світі сучасного спорту Ігор для всіх "не існує".
"Фінал Ліги чемпіонів, Олімпійські ігри - це події, зарезервовані для фінансової еліти", - сказав Ройзен AFP.
"Було б помилкою порушувати питання про проведення Ігор для всіх".