"Надо остановить этот террор" - Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по столице Украины

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетную атаку РФ по Киеву, отметив о пяти пострадавших. Президент также поблагодарил украинских спасателей, которые ликвидируют последствия российской атаки и подчеркнул, что для безопасности городов и сохранения человеческих жизней Украине нужно больше ПВО. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу президента Украины в социальной сети.

Всем нам в мире, кто уважает и защищает жизнь, надо остановить этот террор. - заявил Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что российские террористы нанесли удар по столице баллистическими ракетами, отметив о пяти пострадавших и повреждениях в домах столицы.

Зеленский поблагодарил спасателей ГСЧС Украины, полицию, коммунальщиков и все привлеченные службы, которые ликвидируют последствия российской атаки против Киева.

Также президент напомнил о важности ПВО.

Мы не устаем повторять, что Украине нужно больше ПВО. Это безопасность для наших городов и сохраненные человеческие жизни. - написал Зеленский.

Напомним,

В результате ракетного удара по Киеву утром 25 марта, количество пострадавших возросло до 7, среди которых несовершеннолетняя девочка и две беременные женщины.