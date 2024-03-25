"Надо остановить этот террор" - Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по столице Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  23013 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  143669 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
  •  142144 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  149914 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  213990 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180229 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176536 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172776 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140402 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  364851 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

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18 марта 2024, 18:47  •  463408 просмотра

"Надо остановить этот террор" - Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по столице Украины

Пять человек были ранены в результате российской ракетной атаки на Киев, что заставило президента Зеленского призвать к увеличению систем противовоздушной обороны для защиты украинских городов и спасения жизней от российского террора.

Война •   •  6343 просмотра
"Надо остановить этот террор" - Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по столице Украины

Атака рф на Киев: количество пострадавших увеличилось до 7

В результате утреннего ракетного удара по Киеву количество пострадавших возросло до 7, среди которых несовершеннолетняя девочка и две беременные женщины.

Война •   •  7230 просмотра
Атака рф на Киев: количество пострадавших увеличилось до 7

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

К середине лета Украина будет иметь четкое понимание того, как золотовалютные резервы рф будут переданы Украине и использованы.

Война •   •  23013 просмотра
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Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

В результате ракетной атаки на Киев пострадали две беременные - КГВА

Две беременные женщины пострадали во время ракетной атаки россии на Киев.

Война •   •  8142 просмотра
В результате ракетной атаки на Киев пострадали две беременные - КГВА

Боррель: ЕС с начала вторжения рф предоставил Украине военную помощь на 31 млрд евро

С начала полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года ЕС предоставил Украине военного оборудования на 31 миллиард евро и планирует увеличить поддержку через новый фонд на 5 миллиардов евро и перенаправление сверхприбылей от обездвиженных российских активов.

Война •   •  8517 просмотра
Боррель: ЕС с начала вторжения рф предоставил Украине военную помощь на 31 млрд евро

Воинские части могут подать декларации на медицинскую практику через "Дію" - Минобороны

Министерство обороны Украины ввело практику подачи деклараций на медицинскую практику через единый портал государственных услуг "Дія", что позволяет военным частям получать разрешения на оказание медицинской помощи на передовой удобным и эффективным способом, устраняя необходимость бумажной волокиты и человеческого контакта с чиновниками.

Война •   •  6601 просмотра
Воинские части могут подать декларации на медицинскую практику через "Дію" - Минобороны

Одесская область в топе регионов, которые больше всего помогают армии - Кипер

Одесская область вошла в топ-5 регионов, которые оказали наибольшую помощь украинской армии, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

Война •   •  8382 просмотра
Одесская область в топе регионов, которые больше всего помогают армии - Кипер

В результате теракта в "Крокус Сити Холл" погибло 137 человек

Теракт в концертном зале "Крокус Сити" в Красногорске Московской области унес жизни по меньшей мере 137 человек, что делает его самым смертоносным нападением в России за последние два десятилетия.

Новости Мира •   •  8006 просмотра
В результате теракта в "Крокус Сити Холл" погибло 137 человек

Несовершеннолетнюю, пострадавшую из-за атаки рф на Киев, госпитализировали в "Охматдет" - КГВА

16-летняя девушка госпитализирована в "Охматдет" с политравмами после ракетного удара россии по Киеву.

Война •   •  13988 просмотра
Несовершеннолетнюю, пострадавшую из-за атаки рф на Киев, госпитализировали в "Охматдет" - КГВА

Народные депутаты ищут механизм для увеличения выплат при рождении детей, которые не пересматривались с 2014 года

Депутаты работают над законопроектом по увеличению выплат помощи при рождении ребенка, которые с 2014 года остаются неизменными на уровне около 41 000 грн, поскольку текущая сумма является недостаточной для поддержки молодых матерей.

Общество •   •  13492 просмотра
Народные депутаты ищут механизм для увеличения выплат при рождении детей, которые не пересматривались с 2014 года