Надаль вышел победителем игры первых номеров АТР в финале "Мастерса" в Риме

Вторая ракетка мира испанец Надаль нанес фиаско Джоковичу - 6:0, 4:6, 6:1.

Примечательно, что счет в личных встречах теннисистов стал 28:27 в пользу Джоковича.

Добавим также, Надаль выиграл турнир в Риме в 9-й раз и завоевал 81-й титул в карьере.