Надаль вышел победителем игры первых номеров АТР в финале "Мастерса" в Риме
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В финале грунтового теннисного "Мастерса" в Риме встретились первые две ракетки мира - Новак Джокович (1) и Рафаэль Надаль (2), информирует УНН со ссылкой на АТР.
Вторая ракетка мира испанец Надаль нанес фиаско Джоковичу - 6:0, 4:6, 6:1.
Примечательно, что счет в личных встречах теннисистов стал 28:27 в пользу Джоковича.
Добавим также, Надаль выиграл турнир в Риме в 9-й раз и завоевал 81-й титул в карьере.