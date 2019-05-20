Надаль вийшов переможцем гри перших номерів АТР у фіналі "Мастерсу" в Римі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У фіналі ґрунтового тенісного "Мастерсу" в Римі зустрілись перші дві ракетки світу – Новак Джокович (1) та Рафаель Надаль (2), інформує УНН з посиланням на АТР.
Друга ракетка світу іспанець Надаль завдав фіаско Джоковичу - 6:0, 4:6, 6:1.
Примітно, що рахунок в особистих зустрічах тенісистів став 28:27 на користь Джоковича.
Додамо також, Надаль виграв турнір в Римі в 9-й раз і завоював 81-й титул за кар'єру.