Над Украиной за ночь уничтожили все 16 запущенных врагом "шахедов"

Цитата

"В ночь с 29 на 30 декабря враг атаковал Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136". Всего выпущено 16 "шахедов". Все 16 дронов-камикадзе уничтожены", - сообщили в ВС ВСУ.

Детали

"Шахеды", по сообщению, атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений. Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины враг пытался использовать русло Днепра, добавили в ВС ВСУ.

Как сообщается, уничтожили "шахеды" силами и средствами воздушных командований "Восток" и "Центр", а также подразделений ПВО других составляющих сил обороны Украины.

Дополнение

россия 29 декабря утром снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. По сообщению Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины сбили 54 из 69 российских ракет во время массированной атаки.