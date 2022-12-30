Над Україною за ніч знищили усі 16 запущених ворогом "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Над Україною за ніч знищили усі 16 запущених російськими військами безпілотників-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136", повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, 30 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"У ніч з 29 на 30 грудня ворог атакував Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136". Загалом випущено 16 "шахедів". Усі 16 дронів-камікадзе знищено", - повідомили в ПС ЗСУ.
Деталі
"Шахеди", за повідомленням, атакували Україну з південно-східного та північного напрямків. Для подолання системи протиповітряної оборони України, ворог намагався використати русло Дніпра, додали у ПС ЗСУ.
Як повідомляється, знищили "шахеди" силами та засобами повітряних командувань "Схід" та "Центр", а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України.
Доповнення
росія 29 грудня зранку знову завдала масованого ракетного удару по Україні. За повідомленням Генштабу ЗСУ, Сили оборони України збили 54 з 69 російських ракет під час масованої атаки.