Над Одесской областью ночью сбили вражеские беспилотники

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"Ночь в Одессе и в Одесской области прошла спокойно. Ну, конечно, с вечера и немного ночью наши ребята Сил обороны посбивали дрончиков - другие полетели прятаться", - сказал Братчук.

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В течение предыдущих суток, 24 марта, украинские воины отбили 9 атак противника, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 2 самолета и 2 БПЛА врага.