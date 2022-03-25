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Над Одесской областью ночью сбили вражеские беспилотники

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Украинские защитники ночью сбили над Одесской областью вражеские беспилотники. Об этом сообщил в утреннем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, пишет УНН.

Над Одесской областью ночью сбили вражеские беспилотники

Цитата

"Ночь в Одессе и в Одесской области прошла спокойно. Ну, конечно, с вечера и немного ночью наши ребята Сил обороны посбивали дрончиков - другие полетели прятаться", - сказал Братчук.

Дополнение

В течение предыдущих суток, 24 марта, украинские воины отбили 9 атак противника, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 2 самолета и 2 БПЛА врага.

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