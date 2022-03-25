Над Одещиною вночі збили ворожі безпілотники

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"Ніч в Одесі та в Одеській області пройшла спокійно. Ну, звичайно, з вечора та трішки вночі наші хлопці Сил оборони позбивали дрончиків - інші полетіли ховатися", - сказав Братчук.

Доповнення

Протягом попередньої доби, 24 березня, українські воїни відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем. Противник втратив понад 200 військовослужбовців. Підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога.