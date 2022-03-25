Над Одещиною вночі збили ворожі безпілотники
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Українські оборонці вночі збили над Одещиною ворожі безпілотники. Про це повідомив у ранковому відеозверненні речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, пише УНН.
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"Ніч в Одесі та в Одеській області пройшла спокійно. Ну, звичайно, з вечора та трішки вночі наші хлопці Сил оборони позбивали дрончиків - інші полетіли ховатися", - сказав Братчук.
Доповнення
Протягом попередньої доби, 24 березня, українські воїни відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем. Противник втратив понад 200 військовослужбовців. Підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога.