Над Николаевщиной ночью было уничтожено 8 "шахедов"

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“В ночь на 14 сентября 2023 года российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину группами ударных БпЛА типа «Shahed-136/131». На Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожено три вражеских ударных БПЛА «Shahed-136/131», еще пять – на счету других составляющих Сил обороны юга Украины”, - говорится в сообщении в Telegram.

Дополнение

Также по словам Кима, вчера, 13 сентября, в 09:24 фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Добавим

Силы обороны в ночь на 14 сентября уничтожили 17 вражеских ударных дронов “Shahed-136/131” из 22 запущенных российскими войсками.