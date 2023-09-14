Над Миколаївщиною вночі було знищено 8 "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Під час нічної ворожої атаки у ніч на четвер над Миколаївщиною сили ППО знищили вісім ударних БпЛА «Shahed-136/131». Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Цитата
“У ніч на 14 вересня 2023 року російські окупанти вчергове атакували Україну групами ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено три ворожі ударні БпЛА «Shahed-136/131», ще пʼять – на рахунку інших складових Сил оборони півдня України”, - йдеться у повідомленні у Telegram.
Доповнення
Також за словами Кіма, вчора, 13 вересня, о 09:24 фіксувалися ворожі артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Додамо
Сили оборони у ніч на 14 вересня знищили 17 ворожих ударних дронів “Shahed-136/131” із 22 запущених російськими військами.