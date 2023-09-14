У небі над Україною вночі знищили 17 із 22 ворожих "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Сили оборони у ніч на 14 вересня знищили 17 ворожих ударних дронів “Shahed-136/131” із 22 запущених російськими військами, повідомили у четвер у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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З 21.00 по 02.30 російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” із трьох напрямків: мис Чауда – Крим; Єйськ, Курськ – рф.
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“Усього зафіксовано пуски 22 “шахедів” у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. За результатами бойової роботи цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 із 22 ворожих ударних БпЛА “Shahed-136/131””, - йдеться у повідомленні.
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