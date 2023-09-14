В небе над Украиной ночью уничтожили 17 из 22 вражеских "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Силы обороны в ночь на 14 сентября уничтожили 17 вражеских ударных дронов “Shahed-136/131” из 22 запущенных российскими войсками, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
С 21.00 по 02.30 российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных БпЛА типа “Shahed-136/131” с трех направлений: мыс Чауда – Крым; Ейск, Курск – рф.
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“Всего зафиксировано пуски 22 “шахедов” в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей. По результатам боевой работы этой ночью противовоздушной обороной уничтожено 17 из 22 вражеских ударных БПЛА “Shahed-136/131””, - говорится в сообщении.
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