Над Днепропетровской областью сбили вражеский дрон - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В небе над Днепропетровской областью уничтожили вражеский беспилотник, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в субботу, пишет УНН.
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“Вечером наши защитники сбили в небе над Днепропетровщиной вражеский беспилотник”, - говорится в сообщении в Telegram.
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По словам главы Днепропетровской ОВА, за день российская армия пять раз обстреливала Никопольский район. Артиллерией накрывала районный центр и Марганецкую громаду.
“Какой ущерб причинили удары агрессора, сейчас выясняют спасатели”, - отметил Лысак.
Добавим
В ночь на 30 сентября на южном направлении противовоздушная оборона Украины уничтожила 30 ударных беспилотников врага. 20 дронов сбили – в Винницкой области, 6 – в Одесской области, 4 – в Николаевской области.