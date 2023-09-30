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Над Дніпропетровщиною збили ворожий дрон - ОВА

Над Дніпропетровщиною збили ворожий дрон - ОВА

Київ • УНН

 • 176983 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. У небі над Дніпропетровською областю знищили ворожий безпілотник, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у суботу, пише УНН.

Цитата

“Надвечір наші захисники збили в небі над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник”, - йдеться у повідомленні у Telegram.

Доповнення

За словами очільника Дніпропетровської ОВА, за день російська армія п'ять разів обстрілювала Нікопольщину. Артилерією накривала районний центр і Марганецьку громаду.

“Якої шкоди заподіяли удари агресора, нині з'ясовують рятувальники”, - зазначив Лисак.

Додамо

У ніч на 30 вересня на південному напрямку протиповітряна оборона України знищила 30 ударних безпілотників ворога. 20 дронів збили – на Вінниччині, 6 – на Одещині, 4 – на Миколаївщині.

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