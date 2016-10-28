Начальника штаба одной из воинских частей задержали за взяточничество

Указанную сумму майор требовал и получил от гражданина за подготовку и выдачу документов, необходимых для прохождения военной службы по контракту на должности лаборанта склада авиационного горючего роты материального обеспечения.

Полученные средства у военнослужащего изъяты в ходе осмотра места событий. Указанному лицу готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества) и отстранение от должности.