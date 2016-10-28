Начальника штабу однієї з військових частин затримали за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Полтавщині начальника штабу однієї з військових частин затримали за отримання неправомірної вигоди в сумі три тисячі гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
Вказану суму майор вимагав та отримав від громадянина за підготовку та видачу документів, необхідних для проходження військової служби за контрактом на посаді лаборанта складу авіаційного пального роти матеріального забезпечення.
Отримані кошти у військовослужбовця вилучено в ході огляду місця подій. Вказаній особі готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна) та відсторонення від посади.