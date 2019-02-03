Вступил в силу закон, который упрощает закупку военной техники из-за рубежа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Закон об оптимизации закупки иностранной продукции оборонного назначения был опубликован вчера, 2 февраля, и сегодня вступил в силу, сообщает УНН.
Принятие закона расширит возможности государственных заказчиков по оборонному заказу, уменьшит расходы на закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту. Также введение закона будет способствовать оптимизации закупки по импорту продукции оборонного назначения для собственных нужд государственных заказчиков.
Закон предоставляет возможность государственным заказчикам по государственному оборонному заказу непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, чтобы оптимизировать этот процесс и ускорить процесс закупок по импорту в случае такой необходимости, а также сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги.
Также совершенствуется правовое регулирование вопросов, связанных с офсетными договорами.
Законом определяет, что государственные заказчики по оборонному заказу являются субъектами внешнеэкономической деятельности и субъектами осуществления международных передач товаров.
Законом также вносятся изменения в Законы Украины "О государственном оборонном заказе", "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", "О внешнеэкономической деятельности" и Хозяйственного кодекса Украины.
Напомним, 31 января Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту", принятый Верховной Радой Украины 17 января 2019 года.