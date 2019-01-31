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Президент підписав Закон щодо оптимізації закупівлі іноземної продукції оборонного призначення

Президент підписав Закон щодо оптимізації закупівлі іноземної продукції оборонного призначення

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівель продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом", прийнятий Верховною Радою України 17 січня 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента. 

За словами Президента, цей документ дозволить Міністерству оборони України і Генеральному штабу Збройних Сил України закуповувати закордоном те, що партнери по НАТО готові поставляти Україні. "Збройні сили давно на це чекали, уряд це підтримав, і Верховна Рада зробила рішучий крок", - наголосив Порошенко.

Прийняття закону розширить можливості державних замовників з оборонного замовлення, зменшить витрати на закупівлю продукцїі, робіт та послуг оборонного призначення за імпортом. Також запровадження закону сприятиме оптимізації закупівлі за імпортом продукції оборонного призначення для власних потреб державних замовників.

Закон надає можливість державним замовникам з державного оборонного замовлення безпосередньо здійснювати закупівлю продукції, робіт та послуг оборонного призначення за імпортом, щоб оптимізувати цей процес та пришвидшити процес закупівель за імпортом у разі такої потреби, а також зекономити кошти за рахунок відсутності плати за посередницькі послуги.

Також удосконалюється правове регулювання питань, пов'язаних з офсетними договорами.

Законом визначається, що державні замовники з оборонного замовлення є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів.

Законом також вносяться зміни до Законів України "Про державне оборонне замовлення", "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та Господарського кодексу України.

Як повідомляв УНН, Рада спростила закупівлю військової техніки з-за кордону

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