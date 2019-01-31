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Президент подписал Закон по оптимизацию закупки иностранной продукции оборонного назначения

Президент подписал Закон по оптимизацию закупки иностранной продукции оборонного назначения

Киев  •  УНН

 • 9297 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту", принятый Верховной Радой Украины 17 января 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

По словам Президента, этот документ позволит Министерству обороны Украины и Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины закупать за рубежом то, что партнеры по НАТО готовы поставлять Украине. "Вооруженные силы давно этого ждали, правительство это поддержал, и Верховная Рада сделала решительный шаг", - подчеркнул Порошенко.

Принятие закона расширит возможности государственных заказчиков по оборонному заказу, уменьшит расходы на закупку продукции, а также, работ и услуг оборонного назначения по импорту. Также введение закона будет способствовать оптимизации закупки по импорту продукции оборонного назначения для собственных нужд государственных заказчиков.

Закон предоставляет возможность государственным заказчикам по государственному оборонному заказу непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, чтобы оптимизировать этот процесс и ускорить процесс закупок по импорту в случае такой необходимости, а также сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги.

Также совершенствуется правовое регулирование вопросов, связанных с офсетными договорами.

Законом определяется, что государственные заказчики по оборонному заказу являются субъектами внешнеэкономической деятельности и субъектами осуществления международных передач товаров.

Законом также вносятся изменения в Законы Украины "О государственном оборонном заказе", "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", "О внешнеэкономической деятельности" и Хозяйственного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, Рада упростила закупку военной техники из-за рубежа.

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