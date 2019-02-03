Набув чинності закон, який спрощує закупівлю військової техніки з-за кордону

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Закон про оптимізацію закупівлі іноземної продукції оборонного призначення був опублікований вчора, 2 лютого, відповідно сьогодні він набув чинності, повідомляє УНН.

Прийняття закону розширить можливості державних замовників з оборонного замовлення, зменшить витрати на закупівлю продукції, робіт та послуг оборонного призначення за імпортом. Також запровадження закону сприятиме оптимізації закупівлі за імпортом продукції оборонного призначення для власних потреб державних замовників.

Закон надає можливість державним замовникам з державного оборонного замовлення безпосередньо здійснювати закупівлю продукції, робіт та послуг оборонного призначення за імпортом, щоб оптимізувати цей процес та пришвидшити процес закупівель за імпортом у разі такої потреби, а також зекономити кошти за рахунок відсутності плати за посередницькі послуги.

Також удосконалюється правове регулювання питань, пов'язаних з офсетними договорами.

Законом визначається, що державні замовники з оборонного замовлення є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів.

Законом також вносяться зміни до Законів України "Про державне оборонне замовлення", "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та Господарського кодексу України.

Нагадаємо, 31 січня Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівель продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом", прийнятий Верховною Радою України 17 січня 2019 року.

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