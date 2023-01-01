С 1 января вступает в силу закон о налогах для обменников валют

Детали

В 2023 году вступают в силу нормы уплаты авансовых взносов с налога на прибыль предприятий за структурные подразделения, осуществляющие торговлю валютными ценностями в наличной форме (Закон Украины от 3 ноября 2022 № 2720-ІХ “О внесении изменений в Налогового кодекса Украины и других законов Украины об особенностях налогообложения деятельности по торговли валютными ценностями в наличной форме”).

С 1 января 2023 года предусмотрена уплата авансовых взносов с налога на прибыль за каждый пункт обмена иностранной валюты, внесенный в Реестр пунктов обмена иностранной валюты, в размере: трех МЗП за каждый пункт обмена иностранной валюты, расположенный в населенном пункте, численность населения которого превышает 50 тысяч; одной МЗП, за каждый пункт обмена иностранной валюты, расположенный в других населенных пунктах или за пределами населенных пунктов.

В течение 2023 года плательщики налога будут уплачивать следующие авансовые взносы с учетом следующих особенностей:

— из 1 января 2023 г. по 30 июня 2023 г.­— с применением коэффициента 0,33;

— из 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года — с применением коэффициента 0,66.

Уплаченная в течение отчетного (налогового) года сумма авансовых взносов будет уменьшать налог на прибыль предприятий, рассчитанная по результатам такого отчетного (налогового) года в сумме, которая не превышает сумму начисленного налогового обязательства за такой налоговый (отчетный) период.

Добавим

Инициатор законопроекта, глава налогового комитета, нардеп Даниил Гетманцев сообщал, что парламент в первом чтении принял законопроект, регулирующий вопрос уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль валютных обменников.