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НАБУ заявило о давлении со стороны нардепов на судью по делу Н.Мартыненко

НАБУ заявило о давлении со стороны нардепов на судью по делу Н.Мартыненко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Нардепы "Народного фронта" оказывают давление на судью, который избирает меру пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко и заместителю главы "Нафтогаза" Сергею Переломе. Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро Украины, обнародованном в субботу в Facebook, передает УНН.

"Народные депутаты от партии "Народный фронт", злоупотребляя своим статусом, оказывают давление на судью, который избирает меру пресечения для задержанных накануне Николая Мартыненко и Сергея Переломы", - говорится в сообщении.

Как отметили в НАБУ, во время судебного заседания, которое проходило 21 апреля в помещении Соломенского суда, присутствовало более десяти нардепов и несколько действующих министров от партии "Народный фронт". "Некоторые из них вели себя весьма вызывающе, угрожали судьям и прокурорам. В частности, депутаты Логвинский и Пинзеник заявили следственному судье Бобровнику, что его ожидает "судьба судей Киреева и Чауса", - добавили в ведомстве.

"Некоторые другие заявления присутствующих в зале суда политиков в адрес Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в том числе и о том, что вновь антикоррупционные органы отрабатывают "заказ Кремля", "разваливают коалицию" и преследуют "героя Майдана", вообще выходили за рамки здравого смысла и этики государственного деятеля", - говорится в заявлении.

"Национальное антикоррупционное бюро призывает руководство партии "Народный фронт", которая входит в действующую правящую коалицию и несет прямую ответственность за судьбу страны, успокоить своих однопартийцев, поскольку они своим поведением не только мешают правосудию, но и уничтожают те крохи доверия, которые еще остались у общества к государственным институтам", - говорится в заявлении.

Напомним, 20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствуют об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.

В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо в этом деле, заместителя главы "Нафтогаза" Сергея Перелому, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК. САП ходатайствует о применении к нему ареста с возможностью внесения 100 млн грн залога.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.

США.

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