НАБУ заявило о давлении со стороны нардепов на судью по делу Н.Мартыненко

"Народные депутаты от партии "Народный фронт", злоупотребляя своим статусом, оказывают давление на судью, который избирает меру пресечения для задержанных накануне Николая Мартыненко и Сергея Переломы", - говорится в сообщении.

Как отметили в НАБУ, во время судебного заседания, которое проходило 21 апреля в помещении Соломенского суда, присутствовало более десяти нардепов и несколько действующих министров от партии "Народный фронт". "Некоторые из них вели себя весьма вызывающе, угрожали судьям и прокурорам. В частности, депутаты Логвинский и Пинзеник заявили следственному судье Бобровнику, что его ожидает "судьба судей Киреева и Чауса", - добавили в ведомстве.

"Некоторые другие заявления присутствующих в зале суда политиков в адрес Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в том числе и о том, что вновь антикоррупционные органы отрабатывают "заказ Кремля", "разваливают коалицию" и преследуют "героя Майдана", вообще выходили за рамки здравого смысла и этики государственного деятеля", - говорится в заявлении.

"Национальное антикоррупционное бюро призывает руководство партии "Народный фронт", которая входит в действующую правящую коалицию и несет прямую ответственность за судьбу страны, успокоить своих однопартийцев, поскольку они своим поведением не только мешают правосудию, но и уничтожают те крохи доверия, которые еще остались у общества к государственным институтам", - говорится в заявлении.

Напомним, 20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствуют об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.

В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо в этом деле, заместителя главы "Нафтогаза" Сергея Перелому, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК. САП ходатайствует о применении к нему ареста с возможностью внесения 100 млн грн залога.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.

США.