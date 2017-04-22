НАБУ заявило про тиск з боку нардепів на суддю у справі М.Мартиненка

"Народні депутати від партії "Народний фронт", зловживаючи своїм статусом, здійснюють тиск на суддю, який обирає запобіжний захід для затриманих напередодні Миколи Мартиненка та Сергія Переломи", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у НАБУ, під час судового засідання, яке відбувалося 21 квітня в приміщенні Солом'янського суду, були присутні більше десяти нардепів та декілька діючих міністрів від партії "Народний фронт". "Деякі з них поводилися вельми зухвало, погрожували судді та прокурорам. Зокрема, депутати Логвинський та Пинзеник заявили слідчому судді Бобровнику, що його очікує "доля суддів Киреєва та Чауса", - додали у відомстві.

"Деякі інші заяви присутніх у залі суду політиків на адресу Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зокрема й про те, що новостворені антикорупційні органи відпрацьовують "замовлення Кремля", "розвалюють коаліцію" та переслідують "героя Майдану", взагалі виходили за межі здорового глузду та етики державного діяча", - сказано у заяві.

"Національне антикорупційне бюро закликає керівництво партії "Народний фронт", яка входить до діючої правлячої коаліції та несе пряму відповідальність за долю країни, вгамувати своїх однопартійців, оскільки вони своєю поведінкою не лише заважають правосуддю, але й знищують ті крихти довіри, які ще лишилися в суспільства до державних інститутів", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопочуть про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.

Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу у цій справі, заступника голови “Нафтогазу” Сергія Перелому, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. САП клопоче про застосування щодо нього арешту з можливістю внесення 100 млн грн застави.

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.