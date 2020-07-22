НАБУ: закончено следствие по делу экс-начальника полиции Одесской области Головина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Экс-начальнику главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрию Головину, его бывшему первому заместителю и двум руководителям частных компаний НАБУ и САП сообщили о завершении расследования по делу о контрабанде сигарет через Одесский морской порт. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Бывшему начальнику ГУ Нацполиции в Одесской области (с сентября 2016 по апрель 2019 гг.), его экс-первому заместителю и двум руководителям частных компаний НАБУ и САП сообщили о завершении расследования по фактам незаконного завладения ими крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота. 20 июля 2020 года стороне защиты открыли материалы для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 20 июля 2020 года экс-чиновникам Нацполиции вручили обновленные подозрения, с учетом фактов, свидетельствующих о внесении недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
В частности, по версии следствия, экс-начальник ГУ Нацполиции в Одесской области не задекларировал в 2018 году право пользования и распоряжения супругами квартирой в Киеве общей площадью более 100 кв. м и не внес сведения о праве собственности жены на ценные бумаги стоимостью около 1 млн грн.
Также его экс-первый заместитель не внес в электронные декларации за 2016-2018 гг. сведения о недвижимости, принадлежащей бывшей жене, с которой подозреваемый связан общим бытом, а именно - земельный участок с расположенными на ней садовыми домами общей площадью более 400 кв . м в Одесской области, квартиру в центре Одессы площадью более 60 кв. м. Также ним не задекларирована другая квартира, также в центре Одессы, общей площадью более 290 кв. м, принадлежащей ему на праве общей совместной собственности.
"Следовательно, обоим экс-чиновникам Нацполиции, кроме совершения преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 УК Украины, инкриминируют также коррупционное правонарушение по ст. 366-1 УК Украины ", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, бывшего начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина задержали в рамках расследования о контрабанде сигарет через Одесский морской порт.