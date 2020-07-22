НАБУ: завершено слідство у справі ексначальника поліції Одещини Головіна

“Колишньому начальнику ГУ Нацполіції в Одеській області (з вересня 2016 по квітень 2019 рр.), його експершому заступнику та двом керівникам приватних компаній НАБУ та САП повідомили про завершення розслідування за фактами незаконного заволодіння ними великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу. 20 липня 2020 року стороні захисту відкрили матеріали для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 20 липня 2020 року експосадовцям Нацполіції вручили оновлені підозри, з урахуванням фактів, які свідчать про внесення недостовірних відомостей до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зокрема, за версією слідства, ексначальник ГУ Нацполіції в Одеській області, не задекларував у 2018 році право користування та розпорядження подружжям квартирою у Києві загальною площею понад 100 кв. м та не вніс відомості про право власності дружини на цінні папери вартістю близько 1 млн грн.

Також його експерший заступник не вніс до е-декларацій за 2016-2018 рр. відомості про нерухомість, яка належить колишній дружині, з якою підозрюваний пов’язаний спільним побутом, а саме — земельну ділянку із розташованими на ній садовими будинками загальною площею понад 400 кв. м на Одещині, квартиру в центрі Одеси площею понад 60 кв. м. Також ним не задекларована інша квартира, також в центрі Одеси, загальною площею понад 290 кв. м, яка належить йому на праві спільної сумісної власності.

“Відтак, обом експосадовцям Нацполіції, крім вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, інкримінують також корупційне правопорушення за ст. 366-1 КК України”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, колишнього начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна було затримано у рамках розслідування щодо контрабанди сигарет через Одеський морський порт.



