НАБУ открыло производство по факту незаконного обогащения нардепом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины зарегистрировали очередное уголовное производство по факту незаконного обогащения народным депутатом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины зарегистрировали очередное уголовное производство по факту незаконного обогащения народным депутатом (ст.368-2, ч.3 Уголовного кодекса Украины). Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 11 января по результатам анализа данных, приведенных в его электронной декларации", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в общем детективы Бюро зарегистрировали 22 уголовных производства по результатам анализа сведений, приведенных в электронной декларации, касающихся действий 21 человека: 6 народных депутатов, 11 судей, 2 председателей районных государственных администраций, 1 заместитель областного совета, 1 руководителя центрального органа исполнительной власти.
Напомним, что сведения о первых уголовных производствах по результатам анализа данных в электронной декларациях детективы Бюро внесли в ЕРДР 17 ноября 2016 года.