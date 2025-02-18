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НАБУ устраивает провокации взяток для топ-чиновников, применяя давление на подозреваемых – СМИ

НАБУ устраивает провокации взяток для топ-чиновников, применяя давление на подозреваемых – СМИ

Киев  •  УНН

 • 12047 просмотра

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По данным СМИ, НАБУ использует внепроцессуальное влияние на фигурантов уголовных дел. Целью давления является организация провокаций взяток для высокопоставленных чиновников.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро используют внепроцессуальное влияние и давление на граждан, которые являются фигурантами открытых уголовных дел, чтобы с их помощью устраивать провокации взяток для топ-чиновников.

Об этом стало известно во время судебного заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором рассматривалось избрание меры пресечения для экснардепа Вадима Нестеренко. НАБУ подозревает его в незаконном получении денежной компенсации за аренду жилья в Киеве во время исполнения депутатских полномочий.

"Выяснилось, что еще в октябре 2024 года с Нестеренко связался адвокат, который предложил свою профессиональную помощь в его защите по этому делу. Этот адвокат на самом деле связан с сотрудниками НАБУ, которые систематически проводят провокации взяток в отношении разных чиновников", - пишут "Украинские новости".

В частности, Нестеренко предложили принять участие в провокации взятки мэру Киева Виталию Кличко. В обмен на это адвокат гарантировал, что НАБУ и САП не будут поднимать вопрос об избрании Нестеренко меры пресечения и согласятся на переквалификацию дела.

"При этом прокуроры и детективы сами предложили подозреваемому Нестеренко найти возможность передачи взятки по его собственному усмотрению. Однако экснардеп не имел отношений с Кличко и такой возможности, безусловно, не имел", - отмечает защита Нестеренко.

Также на суде были представлены доказательства такого внепроцессуального влияния и давления на подозреваемого – заявление самого Нестеренко и скриншоты его переписки с "адвокатом"-провокатором.

Напомним, ранее журналист-расследователь Юрий Николов заявлял, что НАБУ разучилось работать и превратилось в учреждение, целью которого является не борьба с коррупцией, а хвастовство показателями и "обилечивание" фигурантов дел. По его мнению, "Антикоррупционное бюро проще закрыть и здание продать".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
vitalii-klychkoВиталий Кличко
kievКиев

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