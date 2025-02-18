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НАБУ влаштовує провокації хабарів для топчиновників, застосовуючи тиск на підозрюваних – ЗМІ

НАБУ влаштовує провокації хабарів для топчиновників, застосовуючи тиск на підозрюваних – ЗМІ

Київ • УНН

 • 26903 перегляди

За даними ЗМІ, НАБУ використовує позапроцесуальний вплив на фігурантів кримінальних справ. Метою тиску є організація провокацій хабарів для високопосадовців.

Співробітники Національного антикорупційного бюро використовують позапроцесуальний вплив і тиск на громадян, які є фігурантами відкритих кримінальних проваджень, щоб з їх допомогою влаштовувати провокації хабарів для топчиновників.

Про це стало відомо під час судового засідання Вищого антикорупційного суду, на якому розглядалося обрання запобіжного заходу для екснардепа Вадима Нестеренка. НАБУ підозрює його у протиправному отриманні грошової компенсації за оренду житла у Києві під час виконання депутатських повноважень.

"З’ясувалося, що ще в жовтні 2024 року, з Нестеренком зв’язався адвокат, який запропонував свою професійну допомогу в його захисті у цій справі. Цей адвокат насправді пов’язаний зі співробітниками НАБУ, які систематично проводять провокації хабарів відносно різних чиновників", - пишуть "Українські новини".

Зокрема, Нестеренку було запропоновано взяти участь в провокації хабаря меру Києва Віталію Кличку. В обмін на це адвокат гарантував, що НАБУ та САП не будуть піднімати питання щодо обрання Нестеренку запобіжного заходу та погодяться на перекваліфікацію справи.

"При цьому прокурори та детективи самі запропонували підозрюваному Нестеренку знайти можливість передачі хабара на його власний розсуд. Однак екснардеп не перебував у відносинах із Кличком і такої можливості, безумовно, не мав", - відзначив захист Нестеренка.

Також на суді були представлені докази такого позапроцесуального впливу й тиску на підозрюваного - заява самого Нестеренка і скріншоти його листування з "адвокатом"-провокатором.

Нагадаємо, раніше журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявляв, що НАБУ розучилося працювати і перетворилося на установу, метою якої є не боротьба з корупцією, а вихваляння показниками та "обілєчування" фігурантів справ. На його думку, "Антикорупційне бюро простіше закрити і будівлю продати".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
natsionalne-antykoruptsiine-biuro-ukrainyНаціональне антикорупційне бюро України
vitalii-klychkoВіталій Кличко
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