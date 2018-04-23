НАБУ расследует дело о возможном незаконном обогащении экс-главы ГПСУ

Согласно постановлению, НАБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 13 мая 2017 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 УК (о незаконном обогащении служебным лицом, занимающим особо ответственное положение). Отмечается, что Бюро проверяет факты возможного незаконного обогащения экс-главой ГПСУ Виктором Назаренко.

В частности, как указывается в решении, в течение 2015-2016 годов Назаренко и члены его семьи оформили право собственности на ряд объектов недвижимости, рыночная стоимость которого составляет около 17,5 млн грн.

При этом указывается, что в декларации 2015 года Назаренко задекларировал квартиру, гараж, а также показал имущество жены: земельный участок 1196 кв. м в Киевской области стоимостью 40,8 тыс. грн, земельный участок площадью 520 кв. м - 67,5 тыс. грн, машиноместо стоимостью 89,12 тыс. грн, дачный дом, авто Volkswagen Tiguan 2011 выпуска, общей стоимостью 385 тыс. 440 грн.

Также он дополнительно указал общую с женой наличные на сумму 107 тыс. долл. и 940 тыс. грн.

А уже в декларации за 2016 год экс-глава ГПСУ задекларировал наличными 209,5 тыс. долл. и 190 тыс. грн при совокупном доходе его и жены за 2016 год в сумме 845 тыс. 748 грн. Также указано доход от отчуждения квартиры в сумме 2,05 млн грн и другого имущества - на 390 тыс. грн.

В НАБУ отметили, что во время досудебного расследования получена информация о приобретении членами семьи Назаренко в период 2015-2017 годов 9 объектов недвижимости. Также, по информации Бюро, после допроса одного из свидетелей получены сведения о возможном хранения средств, полученных противоправным путем на счетах подставных лиц.

В связи с этим НАБУ обратилось в суд с ходатайством о доступе к этим банковским счетам. Суд удовлетворил это ходатайство.

Напомним, Виктор Назаренко был назначен председателем Государственной пограничной службы 23 октября 2014 года.

В июле 2017 года Президент принял его отставку и назначил своим советником.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о назначении новым председателем Государственной пограничной службы Украины Петра Цигикала.