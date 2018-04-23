НАБУ розслідує справу щодо можливого незаконного збагачення екс-голови ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро України розслідує кримінальне провадження за ч.3 ст.368-2 ККУ стосовно можливого незаконного збагачення колишнього голови Державної прикордонної служби України Віктора Назаренка. Про це йдеться в ухвалі суду, передає УНН.
Згідно з ухвалою, НАБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 13 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368-2 ККУ (стосовно незаконного збагачення службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). Зазначається, що Бюро перевіряє факти ймовірного незаконного збагачення екс-головою ДПСУ Віктором Назаренком.
Зокрема, як вказується у рішенні, протягом 2015-2016 років Назаренко та члени його родини оформили право власності на низку об’єктів нерухомості, ринкова вартість якого становить близько 17,5 млн грн.
При цьому вказується, що у декларації за 2015 рік Назаренко задекларував квартиру, гараж, а також показав майно дружини: земельну ділянку 1196 кв. м на Київщині вартістю 40,8 тис. грн, земельну ділянку площею 520 кв. м – 67,5 тис. грн, машиномісце вартістю 89,12 тис. грн, дачний будинок, авто Volkswagen Tiguan 2011 року випуску, загальною вартістю 385 тис. 440 грн.
Також він додатково вказав спільну з дружиною готівку на суму 107 тис. дол. та 940 тис. грн.
А вже у декларації за 2016 рік екс-голова ДПСУ задекларував готівкою 209,5 тис. дол. та 190 тис. грн при сукупному доході його та дружини за 2016 рік у сумі 845 тис. 748 грн. Також вказано дохід від відчуження квартири у сумі 2,05 млн грн та іншого майна – на 390 тис. грн.
У НАБУ зазначили, що під час досудового розслідування отримано інформацію про придбання членами родини Назаренка у період 2015-2017 років 9 об’єктів нерухомості. Також, за інформацією Бюро, після допиту одного зі свідків, отримано відомості про можливе зберігання коштів, отриманих протиправним шляхом на рахунках підставних осіб.
У зв’язку з цим НАБУ звернулося до суду з клопотання про доступ до цих банківських рахунків. Суд задовольнив це клопотання.
Нагадаємо, Віктора Назаренка було призначено головою Державної прикордонної служби 23 жовтня 2014 року.
У липні 2017 року Президент прийняв його відставку і призначив своїм радником.
Президент України Петро Порошенко підписав Указ про призначення новим головою Державної прикордонної служби України Петра Цигикала.