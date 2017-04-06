НАБУ расследует дела на 85 млрд грн убытков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро осуществляет расследование 319 уголовных производств на более чем 85 млрд грн убытков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
"По состоянию на 31 марта детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по 319 уголовным производствах. Общая сумма ущерба, нанесенного в результате коррупционных уголовных преступлений, которые расследуются в Бюро, составляет более 85 млрд грн", - говорится в сообщении.
В течение марта детективы НАБУ сообщили о подозрении 9 лицам, в отношении 12 лиц прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры составлены обвинительные акты. Всего в суд в течение марта направлено 5 дел.
Как сообщал УНН, Антикоррупционный комитет объявил конкурс на аудитора НАБУ от ВР.