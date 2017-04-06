НАБУ розслідує справи на 85 млрд грн збитків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро здійснює розслідування 319 кримінальних проваджень на більш ніж 85 млрд грн збитків. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
"Станом на 31 березня детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування у 319 кримінальних провадженнях. Загальна сума збитків, завданих внаслідок корупційних кримінальних правопорушень, які розслідуються у Бюро, становить понад 85 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
Упродовж березня детективи НАБУ повідомили про підозру 9 особам, стосовно 12 осіб прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури складено обвинувальні акти. Загалом до суду протягом березня скеровано 5 справ.
Як повідомляв УНН, Антикорупційний комітет оголосив конкурс на аудитора НАБУ від ВР.