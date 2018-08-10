НАБУ расследует дела, где фигурируют украинские нардепы - Сытник
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. НАБУ готовится направить в Специализированную антикоррупционную прокуратуру несколько дел в которых, в частности, фигурируют народные депутаты Украины. Об этом во время пресс-конференции заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"Сейчас есть интересные наработки по другим делам - подготовлены проекты подозрений и предварительно согласованы с процессуальными руководителями по делам, где фигурируют в том числе и народные депутаты Украины. Сейчас мы постараемся направлять их в САП для того, чтобы выходить на Верховную Раду Украины", - сообщил А.Ситник.
Как сообщал УНН, ранее Генпрокурор Юрий Луценко направил в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с нардепов Дунаева и Пономарева, а впоследствии - из нардепов Колесникова и Вилкула. Однако парламентский регламентный комитет отказался рассматривать его представление о снятии неприкосновенности с четырех народных депутатов.