НАБУ расследует дела, где фигурируют украинские нардепы - Сытник

"Сейчас есть интересные наработки по другим делам - подготовлены проекты подозрений и предварительно согласованы с процессуальными руководителями по делам, где фигурируют в том числе и народные депутаты Украины. Сейчас мы постараемся направлять их в САП для того, чтобы выходить на Верховную Раду Украины", - сообщил А.Ситник.

Как сообщал УНН, ранее Генпрокурор Юрий Луценко направил в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с нардепов Дунаева и Пономарева, а впоследствии - из нардепов Колесникова и Вилкула. Однако парламентский регламентный комитет отказался рассматривать его представление о снятии неприкосновенности с четырех народных депутатов.