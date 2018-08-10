НАБУ розслідує справи, де фігурантами є українські нардепи – Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. НАБУ готується скерувати до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури декілька справ у яких, зокрема, фігурують народні депутати України. Про це під час прес-конференції заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
“Зараз є цікаві напрацювання по іншим справам — підготовлені проекти підозр і попередньо узгоджені з процесуальними керівниками по справам, де фігурують у тому числі і народні депутати України. Зараз ми будемо намагатись скеровувати їх у САП для того, щоб виходити на Верховну Раду України”, — повідомив А.Ситник.
Як повідомляв УНН, Раніше Генпрокурор Юрій Луценко направив до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з нардепів Дунаєва і Пономарьова, а згодом - з нардепів Колєснікова і Вілкула. Однак парламентський регламентний комітет відмовився розглядати його подання щодо зняття недоторканності з чотирьох народних депутатів.