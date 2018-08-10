НАБУ расследует 72 уголовных производства по э-декларированию

"Сейчас в производстве НАБУ есть 72 уголовных дела по так называемому электронному декларированию. Общая сумма незадекларированных доходов, установленная по этим делам составляет 769,4 млн гривен. В основном это народные депутаты и судьи, если брать по категориям лиц, в отношении которых проводится расследование. Первые дела пошли в суд", - сообщил А.Сытник.

Как сообщал УНН, Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило о появлении в сети двойника сайта для представления деклараций.