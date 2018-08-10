НАБУ розслідує 72 кримінальні провадження щодо е-декларування
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Наразі у проваджені НАБУ є 72 кримінальні провадження щодо так званого електронного декларування. Про це під час прес-конференції заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
“Зараз у проваджені НАБУ є 72 кримінальні справи по так званому електронному декларуванню. Загальна сума незадекларованих доходів, яка встановлена по цим справам становить 769,4 млн гривень. В основному це народні депутати і судді, якщо брати щодо категорій осіб, стосовно яких проводиться розслідування. Перші справи пішли до суду”, — повідомив А.Ситник.
Як повідомляв УНН, Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про появу в мережі двійника сайту для подання декларацій.