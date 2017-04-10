НАБУ расследует 39 дел по э-декларациям

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52660 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105253 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162073 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119157 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118167 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113457 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104889 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107236 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103719 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155219 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАБУ расследует 39 дел по э-декларациям

НАБУ расследует 39 дел по э-декларациям

Киев  •  УНН

 • 11707 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро проводит досудебное расследование 39 уголовных производств относительно подачи электронных деклараций. Об этом сообщили в НАБУ, предает УНН со ссылкой на ВВС.

Как отмечается, они открыты по результатам проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"Среди этих лиц 12 судей, прокурор, работник СБУ, 12 депутатов, 2 глав РГА, генерал полиции в отставке, заместитель министра, офицер ВСУ, 1 руководитель одного из центральных органов исполнительной власти, руководитель областного органа исполнительной власти, 2 начальника отделов одного из центральных органов исполнительной власти, заместитель начальника местного органа исполнительной власти, начальник таможенного поста, заместитель председателя облсовета, начальник территориального управления юстиции", - говорится в сообщении.

В декабре НАБУ расследовало семь дел после анализа электронной деклараций украинских чиновников.

Напомним, НАПК направило в суд протоколы в отношении депутата Васильковского горсовета.

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