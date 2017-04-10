НАБУ расследует 39 дел по э-декларациям
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро проводит досудебное расследование 39 уголовных производств относительно подачи электронных деклараций. Об этом сообщили в НАБУ, предает УНН со ссылкой на ВВС.
Как отмечается, они открыты по результатам проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
"Среди этих лиц 12 судей, прокурор, работник СБУ, 12 депутатов, 2 глав РГА, генерал полиции в отставке, заместитель министра, офицер ВСУ, 1 руководитель одного из центральных органов исполнительной власти, руководитель областного органа исполнительной власти, 2 начальника отделов одного из центральных органов исполнительной власти, заместитель начальника местного органа исполнительной власти, начальник таможенного поста, заместитель председателя облсовета, начальник территориального управления юстиции", - говорится в сообщении.
В декабре НАБУ расследовало семь дел после анализа электронной деклараций украинских чиновников.
Напомним, НАПК направило в суд протоколы в отношении депутата Васильковского горсовета.