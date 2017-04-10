НАБУ розслідує 39 справ через е-декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро проводить досудове розслідування 39 кримінальних проваджень щодо подачі е-декларацій. Про це повідомили в НАБУ, предає УНН з посиланням на ВВС.
Як зазначається, вони відкриті за результатами перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
"Серед цих осіб 12 суддів, прокурор, працівник СБУ, 12 депутатів, 2 голів РДА, генерал поліції у відставці, заступник міністра, офіцер ЗСУ, 1 керівник одного з центральних органів виконавчої влади, керівник обласного органу виконавчої влади, 2 начальники відділів одного з центральних органів виконавчої влади, заступник начальника місцевого органу виконавчої влади, начальник митного поста, заступник голови облради, начальник територіального управління юстиції", - йдеться у повідомленні.
В грудні НАБУ розслідувало сім справ після аналізу е-декларацій українських чиновників.
Нагадаємо, НАЗК направило в суд протоколи щодо депутата Васильківської міськради.