НАБУ пришло с обысками в Минкульт
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины пришло с обысками в помещение Директората культурного наследия и музеев Министерства культуры и информационной политики Украины. Об этом заявила пресс-служба Минкульта, информирует УНН.
"17 декабря 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском в помещение Министерства культуры и информационной политики, в Директорат культурного наследия и музеев. Обращаем внимание, что уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году - тогда МКИП еще не было создано", - заявили в Минкульте.
В заявлении указано, что министерство "готово максимально способствовать расследованию этого дела, сотрудничать со следствием, помогать выяснять все обстоятельства, чтобы законность победила".
Добавим, что в НАБУ официального заявления относительно обысков в Минкульте еще не делали.
В прошлом году в Минкульте уже комментировали одно расследование НАБУ, после задержания заместителя председателя МинВОТ Юрия Грымчака. Тогда в министерстве заявили, что любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований работников Минкульта являются "безосновательными и надуманными", а министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах.