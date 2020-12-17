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НАБУ прийшло з обшуками у Мінкульт

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро України прийшло з обшуками в приміщення Директорату культурної спадщини та музеїв Міністерства культури та інформаційної політики України. Про це заявила пресслужба Мінкульту, інформує УНН.

НАБУ прийшло з обшуками у Мінкульт

“17 грудня 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро України прийшли з обшуком у приміщення Міністерства культури та інформаційної політики, в Директорат культурної спадщини та музеїв. Звертаємо увагу, що кримінальна справа, в рамках якої проводяться слідчі дії, стосується видачі документу дозвільного характеру в 2019 році - тоді МКІП ще не було створене”, - заявили в Мінкульті.

У заяві вказано, що міністерство "готове максимально сприяти розслідуванню цієї справи, співпрацювати зі слідством, допомагати з’ясовувати усі обставини, щоб законність перемогла".

Додамо, що в НАБУ офіційної заяви стосовно обшуків у Мінкульті ще не робили.

Нагадаємо, минулого року у Мінкульті вже коментували одне розслідування НАБУ, після затримання заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака. Тоді у міністерстві заявили, що будь-які звинувачення чи підозри щодо зловживань з питань містобудівних перетворень працівниками Мінкульту є "безпідставними та надуманими", а міністерство не погоджує проекти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях.

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