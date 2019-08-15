Мінкульт прокоментував можливу причетність своїх працівників до справи Гримчака
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Будь-які звинувачення чи підозри щодо зловживань з питань містобудівних перетворень працівниками Мінкультури є безпідставними та надуманими, міністерство не погоджує проекти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях. Про це йдеться у роз'ясненні Мінкультури у зв'язку із затриманням заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака, передає УНН.
"Будь-які звинувачення чи підозри щодо зловживань з питань містобудівних перетворень працівниками Мінкультури є безпідставними, надуманими та такими, що не базуються на жодній з норм права. Міністерство не погоджує проекти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, у тому числі в місті Києві", - вказали у відомстві.
У міністерстві при цьому пояснили, що з 1 січня 2019 року, зі вступом в дію змін до діючого законодавства, на період до затвердження у встановленому порядку історико-архітектурного опорного плану Мінкультури не має жодних правових підстав погодження будь-якого нового будівництва на території історично населених місць, у тому числі місті Києва.
Нагадаємо, НАБУ разом з ГПУ та СБУ затримали заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака та його помічника за підозрою у шахрайстві.
Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Гримчака затримали за вимагання грошей на вплив на суди та Мінкультури.