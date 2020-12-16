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НАБУ потролили за "перехват" тайного разговора о Буславец

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Эксперт в сфере энергетики Александр Трохимец потролил НАБУ за попытку информационного вмешательства в процесс избрания нового министра энергетики, сообщает УНН со ссылкой на его FB-страницу.

НАБУ потролили за "перехват" тайного разговора о Буславец

Речь о том, что сегодня НАБУ представило в ВР отчет расследования дела "Роттердам +", где в частности в рубрике "кулуарно" указано, что в марте - апреле они перехватили разговор вроде бы менеджера ДТЭК с неназванным иностранным лицом о "спасательном" назначении Ольги Буславец на должность министра энергетики.

По мнению Трохимца, такая презентация НАБУ сделана сегодня, потому что именно на этой неделе выбирают нового руководителя Минэнерго.

"Не хочу быть снобом, но неужели нельзя было более изящное "разоблачение" представить народу накануне вероятных кадровых перестановок в Министерстве энергетики Украины?

Ну, кто поверит в то, что в НАБУ полгода знали о "перехвате" разговора неизвестного "менеджера группы" (якобы ДТЭК) с неизвестным иностранным лицом о спасении в виде назначения Ольга Буславец и молчали. Я считаю, что в НАБУ работают очень профессиональные кадры, которые просто не могли бы оставить без внимания такое разоблачение вселенского масштаба и немедленно бы не приняли меры для того, чтобы, как минимум, допросить Ольгу Анатольевну, "менеджера группы" и "иностранное лицо" о "тайне двора Минэнерго". Как минимум, это должно было произойти до назначения Ольги Буславец и.о. министра энергетики, а не после увольнения", - прокомментировал Трохимец.

Он иронично заметил, что быть такого не могло, чтобы НАБУ полгода знало о разговоре и ничего не делало.

"Такого просто не могло быть, чтобы НАБУ знали и все время молча наблюдали. Однозначно, кто-то подставил НАБУ и все это очередные провокации врагов-политиканов.

Ранее они уже подставили Государственное бюро расследований, заставляя расследовать якобы уничтожение руками Буславец АЭС, а затем напали на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - НАПК, требуя изучать конфликт между ее сыном и Энергоатомом", - напомнил Трохимец.

Напомним, на должность министра энергетики претендует бывший менеджер НАК "Нафтогаз" Украины Юрий Витренко. Голосование определено на четверг, впрочем, пока голосов за его назначение не хватает.

Между тем Офис Президента распорядился выплатить премию Витренко за достижения в "Нафтогазе" в размере 4 млн долларов или зарплат 12 тыс. медиков.

По словам нардепов, они не будут голосовать за Витренко, потому что он виноват в росте цены на газ для населения (на 35%) и планирует продолжать антисоциальную политику.

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