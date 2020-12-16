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НАБУ потролили за “перехват” таємної розмови про Буславець

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Експерт у сфері енергетики Олександр Трохимець потролив НАБУ за спробу інформаційного втручання в процес обрання нового міністра енергетики, повідомляє УНН з посиланням на його FB-сторінку.

НАБУ потролили за “перехват” таємної розмови про Буславець

Мова про те, що сьогодні НАБУ презентувало у ВР звіт розслідування справи “Роттердам +”, де зокрема у рубриці “кулуарно” вказано, що у березні — квітні вони перехопили розмову начебто менеджера ДТЕК з неназваною іноземною особою про “рятівне” призначення Ольги Буславець на посаду міністра енергетики.

На думку Трохимця, така презентація НАБУ зроблена сьогодні, бо саме на цьому тижні обирають нового керівника Міненерго.

“Не хочу бути снобом, але невже не можна було більш витончене „викриття“ представити народу напередодні ймовірних кадрових перестановок в Міністерстві енергетики України?

Ну, хто повірить в те, що в НАБУ півроку знали про „перехоплення“ розмови невідомого „менеджера групи“ (нібито ДТЕК) з невідомою іноземною особою про порятунок у вигляді призначення Ольга Буславец і мовчали. Я вважаю, що в НАБУ працюють дуже професійні кадри, які просто не могли б залишити поза увагою таке викриття вселенського масштабу і негайно б не вжили заходів для того, щоб, як мінімум, допитати Ольгу Анатоліївну, „менеджера групи“ та „іноземну особу“ про „таємниці двору Міненерго“. Як мінімум, це мало б відбутися до призначення Ольги Буславець в.о. міністра енергетики, а не після звільнення”, — прокоментував Трохимець.

Він іронічно зауважив, що бути такого не могло, щоб НАБУ пів року знало про розмову і нічого не робило.

“Такого просто не могло бути, щоб НАБУ знали і весь час мовчки спостерігали. Однозначно, хтось підставив НАБУ і все це чергові провокації ворогів-політиканів.

Раніше вони вже підставили Державне бюро розслідувань, змушуючи розслідувати нібито знищення руками Буславець АЕС, а потім напали на Національне агентство з питань запобігання корупції — НАЗК, вимагаючи вивчати конфлікт між її сином та Енергоатомом”, — нагадав Трохимець.

Нагадаємо, на посаду міністра енергетики претендує колишній менеджер НАК “Нафтогаз” України Юрій Вітренко. Голосування визначено на четвер, втім, поки голосів за його призначення не вистачає.

Тим часом Офіс Президента розпорядився виплатити премію Вітренко за досягнення в “Нафтогазі” в розмірі 4 млн доларів або зарплат 12 тисяч медиків.

За словами нардепів, вони не будуть голосувати за Вітренко, бо він винен у зростанні ціни на газ для населення (на 35%) і планує продовжувати антисоціальну політику

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