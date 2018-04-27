НАБУ показало видео по разоблачению сотрудника СБУ на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Видео фрагментов следственных действий по разоблачению на получении взятки сотрудника Службы безопасности Украины обнародовало Национальное антикоррупционное бюро, передает УНН.
"Видео фрагментов следственных действий по разоблачению на получении неправомерной выгоды сотрудника СБУ", - говорится в подписи к видео.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении руководителю структурного подразделения одного из межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области за получение взятки в сумме 47,5 тыс. долл.
Также о подозрении сообщено и посреднику передачи средств. Этому человеку инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.
Как сообщал УНН, сотрудники НАБУ уличили в получении 47,5 тыс. долл. взятки сотрудника СБУ.