НАБУ показало відео з викриття співробітника СБУ на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Відео фрагментів слідчих дій з викриття на отриманні хабара співробітника Служби безпеки України оприлюднило Національне антикорупційне бюро, передає УНН.
"Відео фрагментів слідчих дій з викриття на отриманні неправомірної вигоди співробітника СБУ", - йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру керівнику структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області за отримання хабара у сумі 47,5 тис. дол.
Також про підозру повідомлено і посереднику передачі коштів. Цій особі інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України.
Як повідомляв УНН, співробітники НАБУ викрили на отриманні 47,5 тис. дол. хабара співробітника СБУ.