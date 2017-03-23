НАБУ проверяет информацию относительно обысков у Н.Мартыненко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Сейчас проверяется информация относительно того, действительно ли Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в доме экс-депутата Николая Мартыненко. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.
"Сейчас уточняем информацию (относительно обысков в доме экс-депутата Николая Мартыненко - ред.)", - сказала С.Олифира.
Ранее, некоторые СМИ сообщали, что НАБУ проводит обыски в доме экс-депутата Николая Мартыненко в селе Глебовка.
Напомним, 2 февраля 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяло ряд лиц по так называемому делу Николая Мартыненко относительно коррупционных схем .