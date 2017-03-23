НАБУ перевіряє інформацію щодо обшуків у М.Мартиненка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Наразі перевіряється інформація, щодо того, чи дійсно Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки у будинку екс-депутата Миколи Мартиненка. Про це в коментарі УНН повідомила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.
“Наразі уточнюємо інформацію (щодо обшуків у будинку екс-депутата Миколи Мартиненка — ред.)”, — сказала С.Оліфіра.
Раніше, деякі ЗМІ повідомляли, що НАБУ проводить обшуки в будинку екс-депутата Миколи Мартиненка у селі Глібовка.
Нагадаємо, 2 лютого, 2017 року Національне антикорупційне бюро України перевіряло низку осіб у так званій справі Миколи Мартиненка щодо корупційних схем.