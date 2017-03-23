НАБУ перевіряє інформацію щодо обшуків у М.Мартиненка

“Наразі уточнюємо інформацію (щодо обшуків у будинку екс-депутата Миколи Мартиненка — ред.)”, — сказала С.Оліфіра.

Раніше, деякі ЗМІ повідомляли, що НАБУ проводить обшуки в будинку екс-депутата Миколи Мартиненка у селі Глібовка.

Нагадаємо, 2 лютого, 2017 року Національне антикорупційне бюро України перевіряло низку осіб у так званій справі Миколи Мартиненка щодо корупційних схем.